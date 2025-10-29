Подозреваемые в ограблении Лувра частично признали вину

Фото: ТАСС/AP/Thibault Camus

Двое подозреваемых по делу об ограблении Лувра частично признали свою вину, сообщила прокурор Парижа Лор Бекко на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал BFMTV.

"Ничто на данном этапе не позволяет говорить о том, что грабители воспользовались помощью кого-то из сотрудников музея", – сказала она.

Таким образом прокурор прокомментировала публикацию газеты The Daily Telegraph о возможной причастности к краже одного из охранников. Ссылаясь на источники в правоохранительных органах, журналисты утверждали, что сотрудник музея якобы указал грабителям на уязвимости в системе безопасности.

Об ограблении Лувра стало известно 19 октября. По информации СМИ, группа злоумышленников разбила окна в музее, украла драгоценности и скрылась. Рассматриваются две версии ограбления: по заказу или для отмывания денег.

Сумма ущерба составила 88 миллионов евро. По словам министра культуры Франции Рашиды Дати, на ограбление ушло всего 4 минуты.

Охранники музея были настолько шокированы случившимся, что отказались выходить на работу на следующий день. Сотрудники потребовали от руководства объяснений о мерах по усилению безопасности.

26 октября были задержаны подозреваемые по делу об ограблении. Один из них характеризуется как опытный налетчик, второй специализируется на квартирных кражах. Отмечалось, что на допросах они хранили молчание.