24 февраля, 12:12

Происшествия

Мишонова предложила ограничить катание на тюбингах после гибели ребенка в Подмосковье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Катание на тюбингах нужно разрешать только на специальных безопасных трассах. С таким мнением выступила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова после гибели ребенка в подмосковных Мытищах.

"Бессмысленно 100 раз повторять, что тюбинг – это опасная штука. Невозможно контролировать его скорость, угол заноса, невозможно его остановить и так далее", – написала она в MAX.

Она также напомнила, что с начала зимнего сезона был зарегистрирован случай гибели еще одного ребенка, вылетевшего на тюбинге на проезжую часть.

22 февраля в деревне Румянцево в Мытищах мужчина катал двоих детей на тюбингах, привязанных к автомобилю. На повороте тюбинг с восьмилетней дочерью попал под колеса машины. Девочку госпитализировали, но спасти не смогли. Возбуждено дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

