24 февраля, 10:49

Мэр Москвы

Собянин: новый путепровод над Южной рокадой будет готов до конца года

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Новый путепровод над Южной рокадой в Москве будет готов до конца 2026 года. Об этом на своей странице в MAX рассказал Сергей Собянин.

Мэр подчеркнул, что на объекте уже завершены основные монолитные работы, монтаж опор и пролетного строения. Далее специалисты установят бетонные ограждения и заасфальтируют дорогу.

"Новый путепровод улучшит транспортную доступность юга столицы и в целом благоприятно отразится на дорожной обстановке сразу в трех районах: Москворечье-Сабурово, Нагатино-Садовники и Царицыно", – отметил мэр.

Он добавил, что у водителей появится альтернативный выезд на Южную рокаду по направлению к Московскому скоростному диаметру. Это также позволит изменить схему движения автобусов по развязке Липецкой и Каспийской улиц, сократив время в пути из района Бирюлево-Восточное до метро "Царицыно".

В планах – реконструкция и строительство Каширского проезда с двумя-тремя полосами движения в каждом направлении. Кроме того, планируется:

  • строительство съезда с основного хода Каширского проезда на Южную рокаду;
  • реконструкция почти 170-метрового участка Котляковской улицы;
  • реконструкция 1-го Котляковского переулка;
  • строительство и реконструкция 2-го Котляковского переулка.

Собянин также добавил, что будет проведено строительство улично-дорожной сети от 2-го до 1-го Котляковского переулка и строительство и реконструкция 1-го Варшавского проезда.

Ранее в Москве начался новый этап строительства пешеходного моста в Мнёвниковской пойме. Работы идут параллельно с двух берегов, что позволяет ускорить процесс и минимизировать его влияние на окружающую среду. Рабочие уже устроили свайные фундаменты опор арок и отсыпали искусственные полуостровки на берегах.

В столице возведут 50 искусственных сооружений и 60 пешеходных переходов в 2026 году

мэр Москвытранспортстроительствогород

