Собянин: новый путепровод над Южной рокадой будет готов до конца года

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Новый путепровод над Южной рокадой в Москве будет готов до конца 2026 года. Об этом на своей странице в MAX рассказал Сергей Собянин.

Мэр подчеркнул, что на объекте уже завершены основные монолитные работы, монтаж опор и пролетного строения. Далее специалисты установят бетонные ограждения и заасфальтируют дорогу.

"Новый путепровод улучшит транспортную доступность юга столицы и в целом благоприятно отразится на дорожной обстановке сразу в трех районах: Москворечье-Сабурово, Нагатино-Садовники и Царицыно", – отметил мэр.

Он добавил, что у водителей появится альтернативный выезд на Южную рокаду по направлению к Московскому скоростному диаметру. Это также позволит изменить схему движения автобусов по развязке Липецкой и Каспийской улиц, сократив время в пути из района Бирюлево-Восточное до метро "Царицыно".

В планах – реконструкция и строительство Каширского проезда с двумя-тремя полосами движения в каждом направлении. Кроме того, планируется:



строительство съезда с основного хода Каширского проезда на Южную рокаду;

реконструкция почти 170-метрового участка Котляковской улицы;

реконструкция 1-го Котляковского переулка;

строительство и реконструкция 2-го Котляковского переулка.

Собянин также добавил, что будет проведено строительство улично-дорожной сети от 2-го до 1-го Котляковского переулка и строительство и реконструкция 1-го Варшавского проезда.

