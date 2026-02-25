Форма поиска по сайту

25 февраля, 08:59

В мире
WSJ: Билл Гейтс признался в изменах жене с русскими женщинами

Билл Гейтс рассказал, что изменял жене с русскими женщинами

Фото: ТАСС/EPA/GIAN EHRENZELLER

Американский предприниматель, сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс рассказал, что у него были романы с русскими женщинами, когда он был женат. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на Wall Street Journal (WSJ).

Отмечается, что у миллиардера были отношения с девушкой, которая играла в карточную игру бридж, а также со специалисткой в области ядерной физики. Сколько длились эти романы – в материале не уточняется.

По информации издания, Гейтс также признался, что проводил время со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном, обвиненным в секс-преступлениях. Однако участие в его противоправной деятельности сооснователь Microsoft отрицает.

Ранее экс-посла Великобритании в США Питера Мандельсона задержали по делу Эпштейна. По данным британских СМИ, в 2009 году дипломат передал секс-преступнику секретную информацию о налоговой реформе лейбористов и планах Евросоюза по поддержке стран Южной Европы. Позже Мандельсона отпустили под залог.

Эпштейна арестовали в 2019 году по обвинению в торговле людьми для их последующей сексуальной эксплуатации. Спустя время стало известно о его гибели в тюрьме. Утверждалось, что он покончил жизнь самоубийством.

В январе 2026 года американский Минюст опубликовал более 3 миллионов новых страниц документов по делу Эпштейна. Обнародованные данные включают около 2 тысяч видео и примерно 180 тысяч изображений. В материалах в том числе упоминались российские политики.

