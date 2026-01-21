Форма поиска по сайту

21 января, 12:08

Мэр Москвы

Сергей Собянин открыл дублер Калужского шоссе в Коммунарке

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков​

Сергей Собянин открыл движение по дублеру Калужского шоссе с выходами на МКАД и трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

По словам мэра столицы, дублер улучшит транспортное обслуживание района Коммунарка, в котором проживают более 150 тысяч человек, и уменьшит нагрузку на Калужское шоссе. Он отметил, что в городе продолжается активное возведение дорог.

"В этом году будет построено около 100 километров дорог, 19 мостов, путепроводов, эстакад и 22 подземных и надземных пешеходных перехода. Кроме того, мы запустили в работу три больших дорожных концессии, которые также призваны улучшить дорожное движение в Москве", – сказал градоначальник.

По данным пресс-службы мэра и правительства Москвы, первый участок дублера Калужского шоссе, длина которого составляет 3 километра, открыли в 2020 году. Длина второго участка – от Проектируемого проезда № 812 до дороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе – достигает 2 километров.

Благодаря новой дороге удастся снизить нагрузку на Калужское шоссе, улицу Александры Монаховой и Проектируемый проезд № 812 от улицы Бачуринской до Коммунарского шоссе на 5%. При этом автомобилисты сократят время в пути от МКАД до трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе с 30 до 10 минут.

В рамках проекта специалисты построили и реконструировали 5 километров дорог, включая основной ход, путепровод через улицу Александры Монаховой, боковые проезды и прилегающую улично-дорожную сеть.

Ожидается, что дублер Калужского шоссе продлят до трассы Воскресенское – Каракашево – Щербинка до конца 2028 года. Его длина увеличится почти вдвое, до 10 километров. Всего с 2026 по 2028 год Москва намерена возвести 283 километра дорог, 47 искусственных сооружений и 58 пешеходных переходов.

Ранее Собянин рассказал о строительстве дорог в Хорошёвском районе. В настоящее время специалисты реконструируют участок улицы Розанова от Хорошёвского шоссе до 3-го Хорошёвского проезда, а также сам проезд. В результате проводимых работ появится дополнительный выезд в сторону Хорошёвского шоссе и станции метро "Беговая".

Сергей Собянин открыл новый участок Коммунарского шоссе

