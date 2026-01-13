На дорогах Москвы заменили 1,6 тысячи буферов безопасности за 2025 год

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Городские службы Москвы за 2025 год провели масштабную работу по установке специализированных барьеров в местах повышенной опасности на автодорогах. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Специалисты <...> постоянно проводят мероприятия, связанные с обеспечением безопасного движения на столичных дорогах и магистралях. В прошедшем году заменили 1,6 тысячи буферов безопасности", – сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Ограждения, заполненные водой, резиновой крошкой или другими материалами, установили на мостах, поворотах, съездах и выездах. Таким образом, водителям проще ориентироваться в потоке машин, что позволяет снизить как риски ДТП, так и тяжелые последствия в случае дорожного происшествия.

Ранее сообщалось, что городские службы продолжают активную работу по расчистке крыш жилых домов и дорог после сильного снегопада, накрывшего столицу.

Особое внимание специалисты уделяют пешеходным зонам, остановкам, станциям метрополитена и МЦК. Граждан попросили соблюдать осторожность на улицах, а автомобилистам порекомендовали строго придерживаться скоростного режима и держать дистанцию.

