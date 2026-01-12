Свыше 600 человек были спасены специалистами Московского авиационного центра в 2025 году

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Специалисты Московского авиационного центра (МАЦ) в 2025 году спасли свыше 600 пострадавших, а также транспортировали в больницы не менее 200 человек, в том числе пациентов с диагностированными сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

"На сегодняшний день МАЦ – уникальная организация экстренного реагирования, аналогов которой нет ни в одном другом российском регионе. Экипажи воздушных судов оперативно эвакуируют пострадавших в ДТП и госпитализируют больных, принимают участие в тушении возгораний, в частности, вносят большой вклад в профилактику природных пожаров", – рассказал заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

Кроме того, спасатели за прошедший год принимали участие в ликвидации четырех крупных пожаров, привлекая к операциям вертолет Ми-26Т, который является самым большим в мире из серийно выпускаемых.

На данный момент, как уточняется в сообщении комплекса, в МАЦ активно трудятся свыше 400 человек. Среди них – спасатели, инженеры, техники, оперативные дежурные, диспетчеры и пилоты. В учебном центре при организации сотрудники могут проходить дополнительное обучение и повышать квалификацию.

