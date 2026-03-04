В Москве запустили сервис для упрощенного уведомления об уменьшении налога по патенту

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

ГБУ "Малый бизнес Москвы" представило бесплатный онлайн-сервис "Уведомление об уменьшении суммы налога по патенту", который позволяет предпринимателям быстро и без ошибок оформить уведомление для ФНС. Об этом сообщили на портале мэра и правительства столицы.

С его помощью оформить документы можно онлайн. Достаточно ввести данные по патенту и указать наличие сотрудников, после чего готовое уведомление поступит на электронную почту в течение 24 часов.

Уточняется, что каждый десятый столичный предприниматель использует патентную систему налогообложения. По данным ФНС, в 2025 году патент применяли 90,6 тысячи индивидуальных предпринимателей. С 2021 года бизнесмены могут уменьшать налог на сумму страховых взносов, а теперь процедура стала еще проще.

Для ИП с работниками патент можно уменьшить до 50%, без наемных сотрудников – до 100%. Сервис также позволяет вернуть излишне уплаченный налог за 2023 и 2024 годы.

После регистрации на портале mbm.mos.ru пользователь получает доступ к специальной форме, часть данных в которой заполняется автоматически. Остальные сведения предприниматель проверяет и добавляет вручную. Кроме того, на портале можно узнать о преимуществах ПСН и рассчитать стоимость патента при переходе на систему.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что столичным правительством в 2025 году было заключено 268,3 тысячи контрактов с представителями малого бизнеса со всей России. Этот показатель составил почти 75% от общего объема государственных контрактов, заключенных городом.

Он подчеркнул, что Москва активно поддерживает предпринимателей, предлагая им разнообразные меры помощи. Особо выделяется возможность участия в государственных закупках, которая позволяет бизнесу реализовывать свою продукцию надежному заказчику по справедливой цене.