Сергей Собянин рассказал о планах строительства дорог в 2026 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

На 2026 год в рамках строительства дорог запланированы масштабные проекты. В их числе – возведение дополнительного участка Московского скоростного диаметра (МСД) от Каширского шоссе до Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом Сергей Собянин написал в своем личном блоге.

Мэр отметил, что работы на указанном участке выполнены уже более чем на треть. Кроме того, рядом возводимая эстакада-съезд обеспечит прямой выезд с МСД на Каширское шоссе в сторону МКАД, сократив транспортные потоки вдвое.

Также, по его словам, будет завершено строительство пятого, последнего участка трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, который после ввода в эксплуатацию соединится с Московским скоростным диаметром.

Вместе с тем планируется построить автомобильный мост в створе Новозаводской улицы ("мост-парус") – ключевой элемент развития Мнёвниковской поймы, который обеспечит связь района Филевский Парк с Северо-Западной хордой.

Собянин отметил, что в настоящее время завершается строительство связки МСД с улицей Академика Королева. Этот проект создаст новое транспортное сообщение между Северным и Северо-Восточным округами, обеспечив прямое соединение улиц Валаамской и Академика Королева и безопасное движение над будущей высокоскоростной магистралью Москва – Санкт-Петербург.

Градоначальник подчеркнул, что всего с 2011 года в столице было построено приблизительно 1 600 километров дорог, что составляет около 30% от всей улично-дорожной сети Москвы.

За этот период возведено 488 новых тоннелей, эстакад, пешеходных и автомобильных мостов, в результате чего количество искусственных транспортных объектов увеличилось более чем на 75%.

Также проведена реконструкция 22 клеверных развязок на МКАД и построены 364 подземных и надземных пешеходных перехода.

Мэр отметил успешность и 2025 года – построено и реконструировано свыше 105 километров дорог, включая крупные магистрали и локальные связи между районами. На карте города появилось 18 новых транспортных сооружений – тоннелей, эстакад, мостов и путепроводов, а также 27 пешеходных переходов.

К числу ключевых проектов года Собянин отнес открытый в феврале участок улицы Ивана Франко от Житомирской до Герасима Курина. Эта новая дорога позволила перераспределить транспортные потоки между Кастанаевской, Житомирской улицами и Рублевским шоссе, улучшив доступность районов Фили-Давыдково, Филевский Парк и Очаково-Матвеевское.

В августе были введены в эксплуатацию крупные объекты в ТиНАО – развязка у метро "Корниловская" и улично-дорожная сеть в поселке Мосрентген. Общая протяженность составила 6,2 километра, включая три путепровода, что позволило снизить нагрузку на пересечении Калужского шоссе с МКАД.

В том же месяце был запущен участок трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе от улицы Эдварда Грига до улицы Поляны. Эта магистраль, являющаяся полноценным дублером МКАД в южной части города, сейчас функционирует на четырех из пяти запланированных участков.

В сентябре, ко Дню города, открылись мост Академика Королева и новая улично-дорожная сеть с путепроводом в Мнёвниковской пойме. Мост обеспечил прямую связь между Мнёвниковской и Филевской поймами с выходом на Шелепихинское и Звенигородское шоссе, а дорожная сеть улучшила транспортную доступность между Северо-Западной хордой и районами Крылатское, Филевский Парк и Хорошёво-Мнёвники.

Также был введен в эксплуатацию новый участок Мосфильмовской улицы с двумя мостами через долину реки Раменки, что положительно сказалось на транспортной ситуации на проспекте Генерала Дорохова, Мичуринском проспекте, Аминьевском шоссе и улице Матвеевской.

Среди других значимых объектов 2025 года – самый длинный надземный пешеходный переход на МКАД, расположенный вдоль съезда с Новоегорьевского шоссе, а также подземный переход под путями МЦД-2 в Щербинке, соединивший жилые районы по разные стороны железной дороги – со стороны Новостроевской и Железнодорожной улиц.

Ранее сообщалось, что у станции "Лианозово" Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена появились три подземных пешеходных перехода. Теперь горожане могут пройти напрямую до станции Лианозово МЦД-1, а по тоннелю через Лианозовский проезд спуститься на станцию метро "Лианозово".