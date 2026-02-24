Фото: kremlin.ru

Россия учтет на переговорах по урегулированию украинского конфликта информацию о планах Лондона и Парижа передать Киеву ядерное оружие. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что эта информация является крайне опасной, поэтому она будет принята во внимание российской стороной.

Ранее в Службе внешней разведки РФ заявили, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие. При этом стороны осознают, что эти планы подразумевают грубое нарушение международного права.

Сейчас Лондон и Париж, по данным СВР, активно работают над решением вопросов предоставления Киеву такого оружия и средства его доставки. Речь идет о скрытой передаче комплектующих, оборудования и технологий в этой сфере.

