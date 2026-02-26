Минтранс РФ разработал новый режим работы и отдыха для водителей

Фото: 123RF.com/bizoon

В Минтрансе России предложили изменить условия организации рабочего времени для водителей автомобилей. Соответствующий проект размещен на портале публикации проектов нормативных документов.

Согласно проекту, минимальный еженедельный отдых должен составлять 45 часов и не может быть сокращен. Он также должен быть предоставлен до начала седьмого рабочего дня после окончания предыдущего еженедельного непрерывного отдыха.

В настоящее время правилами предусматривается аналогичное время отдыха, но допускается сокращение до 24 часов при условии компенсации.

Суммарное рабочее время водителя не должно превышать 40 часов в неделю. Если это невозможно, то при расчете рабочего времени за год в среднем за месяц трудовые часы не должны превышать установленное время. До этого максимальный период, за который допускался такой расчет, составлял три месяца.

Помимо этого, рабочую смену теперь можно будет разделить перерывом только на две части.

Ранее сообщалось, что в России могут сократить предельный срок сдачи практического экзамена на водительские права. У кандидатов в водители будет максимум 60 дней, а не полгода, как сейчас. Российские автошколы также предложили ГИБДД изменить сроки пересдачи экзаменов на водительские права и сократить их.