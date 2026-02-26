Форма поиска по сайту

26 февраля, 10:18

Происшествия

Мужчина пойдет под суд за насилие над посетительницами спортклуба в Москве

Фото: depositphotos/andreyuu

Перед судом в Москве предстанет мужчина, который под предлогом массажа применял насилие к девушкам в одном из спортклубов. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) столицы.

Следствие установило, что инциденты происходили в декабре прошлого года и январе 2026-го. Злоумышленником оказался уроженец Калининграда. Он обвиняется по части 1 статьи 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера").

"Столичными следователями СК выполнен комплекс необходимых следственных действий, которые в совокупности с иными доказательствами полностью изобличают фигуранта в инкриминированном ему преступлении", – уточнило ведомство в телеграм-канале.

Вину калининградец не признал, его заключили под стражу. Следствие собрало достаточное количество доказательств, в связи с чем уголовное дело было отправлено на рассмотрение в суд.

Ранее суд в Калининградской области приговорил к 19 годам колонии строгого режима мужчину, который на протяжении почти двух лет насиловал 14-летнюю падчерицу. Насильственные действия в отношении девочки продолжались с сентября 2023 года по май 2025 года. Также злоумышленник должен будет выплатить пострадавшей 700 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

происшествиягород

