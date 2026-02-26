Мужчина пойдет под суд за насилие над посетительницами спортклуба в Москве

Фото: depositphotos/andreyuu

Перед судом в Москве предстанет мужчина, который под предлогом массажа применял насилие к девушкам в одном из спортклубов. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) столицы.

Следствие установило, что инциденты происходили в декабре прошлого года и январе 2026-го. Злоумышленником оказался уроженец Калининграда. Он обвиняется по части 1 статьи 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера").

"Столичными следователями СК выполнен комплекс необходимых следственных действий, которые в совокупности с иными доказательствами полностью изобличают фигуранта в инкриминированном ему преступлении", – уточнило ведомство в телеграм-канале.

Вину калининградец не признал, его заключили под стражу. Следствие собрало достаточное количество доказательств, в связи с чем уголовное дело было отправлено на рассмотрение в суд.

