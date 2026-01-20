Форма поиска по сайту

20 января, 12:04

Происшествия

В Барнауле осудили многодетного отца, насиловавшего дочерей

Фото: 123RF.com/sdm1984

В Барнауле вынесли приговор мужчине, которого признали виновным в сексуальном насилии и истязании несовершеннолетних дочерей. Об этом сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета России по Алтайскому краю.

Было установлено, что 44-летний многодетный отец в течение нескольких лет жестоко обращался с девочками, которым было 14 и 12 лет. Он избивал их и заставлял стоять на коленях на соли, а также угрожал расправой над матерью, если они расскажут о происходящем.

Девочки смогли сообщить о насилии только через два года. Суд обязал злоумышленника выплатить дочерям по 300 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный вред, а также приговорил его к 20 годам колонии строгого режима.

Ранее Симоновский суд Москвы отправил в СИЗО мужчину, который 6 лет насиловал дочь сожительницы. Он совершал противоправные действия в период с 2019 по 2025 год. Это происходило не только в Москве, но в Рязанской области и Крыму.

Яндекс.Метрика