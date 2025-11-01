В Москве арестован мужчина, который 6 лет насиловал дочь сожительницы

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Симоновский суд Москвы отправил в СИЗО мужчину, который 6 лет насиловал дочь сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по столице.

По данным ведомства, мужчина совершал противоправные действия сексуального характера в отношении девочки в период с 2019-го по октябрь 2025 года. Это происходило не только в Москве, но в Рязанской области и в Крыму. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Злоумышленник задержан. Его обвинили в изнасиловании ребенка и в совершении иных насильственных действий сексуального характера. Во время допроса мужчина признал свою вину. В настоящее время следователи продолжают проводить мероприятия, которые позволят собрать и закрепить доказательственную базу.

Ранее в Москве были задержаны трое мужчин, которые обвиняются в изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера в отношении двух малознакомых девушек.

Инцидент произошел в квартире дома, который находится на 2-й Новоостанкинской улице. Потерпевшие, одна из которых была несовершеннолетней, обратились после случившегося в полицию. Злоумышленникам 1999 и 2004 годов рождения предъявлены обвинения. В настоящее время они находятся в СИЗО.

