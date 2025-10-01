В Москве завершено расследование против мужчины, совершившего 25 изнасилований

Фото: телеграм-канал "Следственный комитет РФ"

Завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, который обвиняется в 25 эпизодах изнасилований и насильственных действий сексуального характера. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Следственного комитета (СК) РФ.

Также ранее судимый местный житель обвиняется в 11 разбойных нападениях. В целом потерпевшими по его уголовному делу проходят 16 человек, включая несовершеннолетних.

Следствие установило, что мужчина совершал преступные действия в период с 1992 по 2003 год. Причастность фигуранта к нераскрытым преступлениям прошлых лет удалось подтвердить по криминалистическим признакам и внешним данным преступника.

"Более того, мужчина сообщал потерпевшим некоторые личные данные, которые также совпали", – добавили в СК.

В итоге было возобновлено 15 уголовных дел, которые позже объединили в одно производство. Потерпевшие опознали фигуранта, а сам мужчина дал признательные показания. В СК добавили, что дело в ближайшее время будет передано в суд.

Ранее в Липецкой области был осужден мужчина, который совратил 34 ребенка. Его признали виновным в действиях сексуального характера, развратных действиях, изготовлении и распространении порнографии и в других преступлениях. Суд приговорил фигуранта к 24 годам лишения свободы в колонии особого режима.

