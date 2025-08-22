Тренера из Москвы арестовали по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней ученицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Тренера из Москвы арестовали по подозрению в изнасиловании своей несовершеннолетней ученицы. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления СК РФ.

По данным следствия, с июля 2023-го по апрель 2024 года мужчина четыре раза применял действия сексуального характера к воспитаннице. Происходило это на территориях Москвы, Санкт-Петербурга и Тверской области. Через время пострадавшая рассказала все родителями, которые обратились в правоохранительные органы.

Фигуранту предъявлены обвинения по статьям "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера".

Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжает собирать доказательства для подтверждения вины, а также идет проверка причастности тренера к аналогичным преступлениям.

Ранее сообщалось, что учительница дважды изнасиловала 13-летнего ученика в своей машине в Сингапуре. Интимные связи 34-летнего педагога со школьником происходили на парковке. Предполагается, что при признании вины ей грозит до 15 лет тюрьмы и крупный штраф.