21 октября, 10:01

Происшествия

В Москве арестованы трое обвиняемых в изнасиловании

Фото: depositphotos/doomu

В Москве арестованы трое мужчин, которые обвиняются в изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера в отношении двух малознакомых девушек. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по столице.

Инцидент произошел в квартире дома, который находится на 2-й Новоостанкинской улице. Потерпевшие, одна из которых была несовершеннолетней, обратились после случившегося в полицию.

С участием злоумышленников 1999 и 2004 годов рождения проведены следственные мероприятия, им предъявлено обвинение. В настоящее время фигуранты уголовного дела отправлены в СИЗО.

Ранее было завершено расследование дела, возбужденного в отношении мужчины, который обвиняется в 25 эпизодах изнасилований и насильственных действий сексуального характера. Кроме того, мужчина, который был ранее судим, проходит обвиняемым по 11 разбойным нападениям.

Следствие установило, что мужчина совершал преступные действия в период с 1992 по 2003 год. Потерпевшими по делу проходят 16 человек, включая несовершеннолетних. Они опознали злоумышленника, а сам мужчина дал признательные показания.

"Московский патруль": экс-участница "Дома-2" Лымарь заявила о попытке изнасилования

происшествия

