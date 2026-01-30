Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 января, 20:28

Экономика

Американский фонд отказался отозвать иск к РФ по долгам Российской империи

Фото: depositphotos/eabff

Американский инвестиционный фонд Noble Capital RSD ответил отказом на предложение об отзыве иска к России по долгам времен Российской империи. Об этом рассказали РИА Новости в международной юридической фирме Marks&Sokolov, представляющей интересы российской стороны по данному делу.

В ответ на решение Noble Capital RSD было направлено ходатайство об оставлении иска без рассмотрения.

О том, что американский фонд подал иск к России на сумму более 225,8 миллиарда долларов, стало известно 16 января. Организация потребовала вернуть долги по облигациям времен Российской империи.

Фонд также потребовал от суда запретить передавать какие-либо замороженные активы и прочее имущество правительства России в США до погашения суммы, причитающейся им по облигациям.

Среди ответчиков числятся Центробанк, Минфин, Фонд национального благосостояния страны и другие государственные инстанции.

Россия потребовала от американского фонда отозвать иск до 30 января. В Marks&Sokolov пояснили, что речь идет о старых облигациях, выпущенных в 1916 году, долг по которым был аннулирован в 1918-м.

Читайте также


экономика

Главное

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

Где отдохнуть в праздничные выходные в феврале и марте 2026 года?

Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Египет особенно востребованы для путешествий

Туристы выбирают такие направления, потому что хотят открыть "окно в лето"

Читать
закрыть

Стоит ли штрафовать родителей за оскорбления учителей детьми?

Эксперты уверены: штрафы родителям за хамство детей – мера контрпродуктивная

Наказывать родителей финансово не только юридически спорно, но и может вызвать у них лишь озлобленность

Читать
закрыть

Чем полезен челлендж "30 дней"?

Суть тренда заключается в том, чтобы за месяц внедрить одну или несколько полезных привычек

Однако эксперты уверены: говорить о полной перестройке за 30 дней нельзя

Читать
закрыть

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика