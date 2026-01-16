Форма поиска по сайту

Новости

Новости

16 января, 05:22

Политика

Фонд из США потребовал от РФ 225 млрд долларов по долгам Российской империи

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Американский инвестиционный фонд Noble Capital RSD подал иск к России на сумму более 225,8 миллиарда долларов, потребовав вернуть долги по облигациям времен Российской империи. Об этом свидетельствуют документы, размещенные на сайте юридических расследований CourtListener.

Более точный размер компенсации будет определен в ходе судебного разбирательства. Помимо РФ, среди ответчиков числится сразу несколько госинстанций: Минфин, Центробанк, Фонд национального благосостояния страны и прочие.

Американский фонд также потребовал от суда запретить передавать какие-либо замороженные активы и прочее имущество правительства России в США до погашения суммы, причитающейся им по облигациям.

Ранее международные резервы России вновь побили рекорд, достигнув 763,9 миллиарда долларов. Они представляют собой высоколиквидные иностранные активы, которыми располагают Центральный банк и правительство России.

В их состав входят монетарное золото, специальные права заимствования, резервная позиция в МВФ и средства в иностранной валюте.

политикаэкономика

