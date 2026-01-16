Россия потребовала от Noble Capital отозвать иск по царским бондам до 30 января

Фото: 123RF.com/andreyphoto63

Россия потребовала от американского фонда Noble Capital отозвать иск по предполагаемым обязательствам по суверенным облигациям, выпущенным еще во времена Российской империи. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на международную юридическую фирму Marks&Sokolov, представляющую интересы РФ, Минфина, ЦБ и Фонда национального благосостояния в этом деле.

По словам представителей организации, Россия настаивает на отзыве до 30 января. В случае отказа будет подано ходатайство об оставлении иска без рассмотрения в соответствии с американским законом "Об иммунитете иностранных государств".

Также в фирме пояснили, что речь идет о старых облигациях, выпущенных в 1916 году, долг по которым был аннулирован в 1918-м.

"Ни СССР, ни Российская Федерация никогда не признавали свою ответственность за них в соответствии с установленным международным правом. Они давно были отправлены в "мусорную корзину истории", – добавили в Marks&Sokolov.

На абсурдность претензии также указал доктор экономических наук Алексей Зубец. В эфире радио КП он подчеркнул, что Россия, как правопреемница СССР, несет ответственность только за долги Советского Союза.

Особенно нелепо, по словам эксперта, также выглядят требование фонда получить выплату долга за счет замороженных активов России, поскольку США не располагает теми 225 миллиардами долларов, на которые рассчитывает Noble Capital RSD.

"В Америке можно все, что угодно, это понятно, но надо понимать, что 220 с чем-то миллиардов долларов в Америке российских денег нет. Там небольшие какие-то суммы, около 30 миллиардов. То есть деньги в Европе, а в суд подаются в Америке. <…> Непонятно, если в случае положительного решения со стороны американского суда, будет ли Европа выполнять эти решения", – заявил Зубец.

Вместе с тем он напомнил, что Советский Союз отказался от ответственности по всем долгам правопреемника. Причем вопрос был решен через серию соглашений, в рамках которых новое правительство выплатило лишь компенсации.

"То есть история с долгами Российской империи, она, по моим ощущениям, закрыта, причем достаточно давно", – подытожил Зубец.

Об иске американского инвестиционного фонда Noble Capital RSD к России на сумму более 225,8 миллиарда долларов стало известно 16 января. Ответчиками в том числе выступают Минфин, Центробанк, Фонд национального благосостояния страны и прочие. Фонд также потребовал от суда запретить передавать какие-либо замороженные активы и прочее имущество правительства России в США до погашения суммы, причитающейся им по облигациям.