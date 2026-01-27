Фигуристка Алина Загитова назвала семью самым главным в жизни

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова заявила, что семья является для нее самым главным в жизни. Фрагмент интервью спортсменка опубликовала на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

При этом она призналась, что раньше считала своим приоритетом в жизни работу.

"Но, естественно, без мужчины, без семьи никуда. Никуда без вас", – добавила Загитова.

Ранее российская фигуристка Евгения Медведева объявила о помолвке с хореографом Ильдаром Гайнутдиновым. Спортсменка выложила в соцсетях кадры, на которых видно, как танцор делает ей предложение. Медведева заявила, что ответила Гайнутдинову согласием.

