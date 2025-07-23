Роман Костомаров стал крестным дочери актрисы Лизы Арзамасовой

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Лиза Арзамасова

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров стал крестным отцом дочери актрисы Лизы Арзамасовой Лии, сообщает "Радио 1", ссылаясь на личный блог артистки.

В публикации Арзамасова решила раскрыть подробности крещения, назвав имя крестного. При этом ранее она воздерживалась от разглашения информации о церемонии.

Актриса прикрепила семейное фото с мужем, фигуристом и хореографом Ильей Авербухом, Костомаровым и его женой Оксаной Домниной. В подписи к снимку артистка рассказала, что после рождения дочери они с чемпионом сблизились, добавив, что он решил навестить крестницу вместе со своими детьми.

О пополнении в семье Арзамасовой стало известно в августе 2024 года. Актриса сама рассказала эту новость, опубликовав фотографию на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Их свадьба с Авербухом состоялась в декабре 2020 года. Помимо дочери, пара также воспитывает сына Льва, рожденного в августе 2021-го.