Актриса Арзамасова рассказала о рождении дочки Лии от Авербуха

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/liza_arzamasova

Актриса Елизавета Арзамасова, снявшаяся в роли Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки", рассказала о рождении дочки Лии от фигуриста Ильи Авербуха. Об этом сообщает телеканал "360".

Фотографию актриса опубликовала на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

"Ну здравствуй, Лия… Мы будем очень стараться", – написала Арзамасова.

Арзамасова состоит в браке с Авербухом с 2020 года. Они уже воспитывают сына, которому дали имя Лев.

7 августа Авербух провел "Зарядку долголетия" в парке "Радуга" в районе Вешняки Восточного административного округа. Фигурист отозвался на просьбу руководителя центра московского долголетия "Новокосино" Людмилы Митрюк присоединиться и провести тренировку. На мероприятие приехали жители из разных районов.