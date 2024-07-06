Котяков: около 15 тыс руб составляет средний размер единого пособия на детей в РФ

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Около 15 тысяч рублей составляет средний размер ежемесячного единого пособия на детей от рождения до достижения ими 17 лет. Об этом заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков в ходе демографического форума "Россия – семья семей" в Муроме, сообщает РИА Новости.

Он назвал выплату единого пособия значимой мерой поддержки, позволяющей сейчас выравнивать ситуацию в семьях. Ежегодные расходы государства на эти выплаты составляют 1,7 триллиона рублей, уточнил Котяков.

Ранее в России предложили выплачивать женщинам единовременное пособие в размере 200 тысяч рублей за рождение ребенка до 25 лет. Соответствующий законопроект планировали внести в Госдуму группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким. Как указано в пояснительной записке, такое пособие женщина сможет получить на каждого ребенка, которого она родила до 25 лет.