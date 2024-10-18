Олимпийская чемпионка Юлия Липницкая стала мамой во второй раз

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Чемпионка Олимпийских игр 2014 года в Сочи, фигуристка Юлия Липницкая стала мамой во второй раз, сообщает "Спорт-Экспресс".

Бывшая спортсменка сейчас работает тренером, однако не делится подробностями своей личной жизни.

Второй ребенок родился в браке с хореографом Дмитрием Михайловым, пишет "Матч ТВ". Пара сыграла свадьбу в июне текущего года. У Липницкой также есть дочь Каталина, которая родилась в 2020 году от Владислава Тарасенко.

Ранее актриса Елизавета Арзамасова, снявшаяся в роли Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки", рассказала о рождении дочки Лии от фигуриста Ильи Авербуха. Фотографию актриса опубликовала на странице в социальных сетях. Кроме того, пара воспитывает сына, которому дали имя Лев.