Актриса Муцениеце сообщила, что экс-супруг Прилучный не учитывает интересы их детей в суде

Фото: ТАСС/Вадим Тараканов

Актриса Агата Муцениеце после суда с экс-супругом Павлом Прилучным рассказала, что актер не действует в интересах их общих детей. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на телеграм-канал актрисы.

В своих социальных сетях Муцениеце рассказала, что после суда чувствовала себя совершенно обессиленной. Актриса назвала происходящее "настоящим адом" и пожелала, чтобы ни одна мать не испытала подобного. Также она выразила сожаление, что их с Прилучным сыну Тимофею пришлось пройти через это. При этом артистка обвинила бывшего мужа в неискренности.

"Жестокость, с которой решает это все вторая сторона, подчеркивает, что никакие интересы ребенка не учитываются вообще! Только личная выгода!" – заявила Муцениеце.

Прилучный подал в суд на бывшую супругу 23 мая текущего года. По сообщениям пресс-службы судебной организации, артист оказался недоволен тем, как реализуются права его детей. Судебное заседание состоялось 2 октября.

Развод пары состоялся в 2020 году, у них двое общих несовершеннолетних детей. В 2022 году актер женился на актрисе Зепюр Брутян.

Между тем Головинский суд Москвы частично удовлетворил иск Муцениеце к Прилучному о взыскании алиментов на содержание сына и дочери. Однако вскоре актер обжаловал это решение суда. Прилучный был не согласен с соответствующим решением, счел его незаконным и необоснованным.