Актриса Муцениеце добилась алиментов от Прилучного через суд

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Головинский суд Москвы частично удовлетворил иск бывшей жены актера Павла Прилучного Агаты Муцениеце о взыскании алиментов на содержание сына и дочери, сообщили РИА Новости в суде.

Размер выплат со стороны Прилучного и иные подробности конфликта не разглашаются, так как разбирательство проходило в закрытом режиме.

Актриса и телеведущая обратилась в суд по вопросу о взыскании алиментов во второй раз. Ранее она отказалась от иска по неизвестным причинам.

Развод знаменитостей состоялся в 2020 году, у них двое общих несовершеннолетних детей. В 2022 году актер женился на актрисе Зепюр Брутян. Весной прошлого года у пары родился сын.

Ранее актер Никита Кологривый признался, что у него был роман с Муцениеце. По его словам, такие короткие отношения являются потребностью всех артистов, которые снимаются парами в кино.