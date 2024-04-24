Адвокат Блиновской: имущество семьи блогера выставили на продажу

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Все имущество семьи блогера Елены Блиновской выставили на продажу для погашения задолженности по налогам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката блогера Наталию Сальникову.

"Это абсолютная правда. Абсолютная правда в том, что семья предпринимает все попытки для того, чтобы погасить недоимку", – подчеркнула она.

По словам адвоката, сведения о лотах находятся в открытых источниках.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года на границе с Белоруссией. Она собиралась покинуть РФ, когда ее заподозрили в использовании схемы "дробления" бизнеса и занижении доходов. В связи с этим ее обвинили в неуплате налогов и легализации средств.

В январе этого года Блиновскую отправили в СИЗО. Ей вменяют статьи "Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору" и "Неправомерный оборот средств платежей".

24 апреля Московский городской суд продлил арест до 26 июля 2024 года. Как рассказала адвокат Блиновской, блогер готова погасить причиненный госбюджету ущерб на сумму более 900 миллионов рублей.

