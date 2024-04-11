Актер Прилучный задолжал ЖКХ около 60 тысяч рублей

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Актер Павел Прилучный должен заплатить почти 60 тысяч рублей долга за оплату жилищно-коммунальных услуг по иску компании Мосэнергосбыт. Об этом рассказали в пресс-службе Головинского суда Москвы.

"Мировой судебный участок 67 вынес приказ о взыскании с Прилучного Павла Валерьевича 58,3 тысячи рублей", – сказал собеседник РИА Новости.

В пресс-службе суда отметили, что речь идет о жилплощади, которая находится в городском округе Истра.

Ранее суд удовлетворил иск коммунальных служб и взыскал с Прилучного 80 тысяч рублей. Актер погасил долг ЖКХ за квартиру около метро "Речной вокзал".