Прилучный обжаловал решение суда по алиментам

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Актер Павел Прилучный обжаловал решение Головинского суда Москвы по вопросу взыскания алиментов. Речь идет о выплатах для его несовершеннолетних сына и дочери, чьей матерью является бывшая жена артиста Агата Муцениеце. Информация об этом появилась на портале судов общей юрисдикции столицы, пишет РИА Новости.

"Зарегистрирована апелляционная жалоба Прилучного П. В." – отмечается в картотеке.

В суде подтвердили информацию, добавив, что Прилучный не согласен с соответствующим решением, счел его незаконным и необоснованным. Актер также утверждает, что его вынесение нарушило нормы материального и процессуального права. По этой причине он призывает к его отмене.

Ранее сообщалось, что Головинский суд удовлетворил иск Муцениеце к бывшему супругу только частично. Разбирательство проводилось в закрытом режиме, в связи с чем у СМИ нет информации о размерах установленных выплат и прочих подробностях дела.