ФНС заблокировала счета актера Прилучного в трех банках

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Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета актера Павла Прилучного в трех банках, сообщает РИА Новости.

У актера нет доступа к своим деньгам в Сбере, банке "Открытие" и Альфа-Банке. Такое решение в ФНС приняли 3 июля в связи с тем, что Прилучный не подал налоговую декларацию.

В мае актер подал в суд на свою экс-супругу Агату Муцениеце. Артист оказался недоволен тем, как реализуются права его детей. При этом в суде отказались раскрывать подробности дела в связи с тем, что его материалы имеют отношение к несовершеннолетним.

Впервые Муцениеце подала иск в отношении бывшего супруга 1 ноября 2023 года. Актриса требовала увеличить сумму алиментов на их общих детей. Однако уже в декабре она отказалась от своего иска, заключив с Прилучным мирное соглашение.

В феврале 2024-го Муцениеце снова обратилась в Головинский суд столицы. Она потребовала обязать бывшего мужа выплачивать алименты в размере трети от его дохода. О том, что инстанция частично удовлетворила данный иск, стало известно 24 апреля. Актер подал апелляционную жалобу на это решение суда 7 мая.

