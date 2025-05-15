Илья Авербух объяснил фразу "все было" в отношении 15-летней Арзамасовой

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Фигурист и хореограф Илья Авербух объяснил свою фразу "все было" об актрисе Лизе Арзамасовой, с которой он познакомился, когда ей было 15 лет. В своем телеграм-канале он заявил, что имел ввиду ее большой актерский опыт.

Сказанную фразу фигурист назвал безответственной глупостью.

"У нее все уже было" – я имел в виду не скабрезности, а именно содержание. У нее уже был большой актерский опыт, большая узнаваемость, большая популярность, умение перевоплощаться", – подчеркнул Авербух.

В беседе с журналисткой Ксенией Собчак Авербух рассказал о своем знакомстве с Арзамасовой. По словам фигуриста, он впервые увидел актрису на проекте "Лед и пламень". Самому спортсмену на тот момент было 37 лет.

При этом на вопрос Собчак о том, не странно ли помнить свою супругу еще ребенком, он ответил, что в 15 лет Арзамасова уже не была ребенком, "у нее все было". Однако он добавил, что тогда не шла речь о любви с первого взгляда.

Многие пользователи резко осудили высказывания спортсмена. При этом звезда "Универа" Мария Кожевникова призвала общественность порадоваться за крепкий и счастливый брак Авербуха и Арзамасовой. Актриса участвовала в 2010 году в том же ледовом проекте, что и супруга спортсмена, и заявила в соцсетях, что тогда никаких романтических отношений за кулисами шоу у них не было.

