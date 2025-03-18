Актер Бледный, сыгравший Веника в "Папиных дочках", признался в звездной болезни

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Актер Филипп Бледный, известный по роли Веника в сериале "Папины дочки", признался, что страдал звездной болезнью после выхода ситкома на экраны.

В интервью WomanHit Бледный объяснил, что его "отрезвили" близкие люди с помощью грубых слов. По оценкам актера, он сталкивался со звездной болезнью дважды: первый произошел во время работы в Оренбургском театре, а второй – после выхода "Папиных дочек".

"В какой-то момент начинаешь думать, особенно будучи совсем молодым, а мне шел 21-й год, что ты Бога поймал за ногу и уже взлетаешь", — поделился воспоминаниями Бледный.

Как уточнил актер, важную роль в "отрезвлении" от звездной болезни сыграл его отец, который призвал вести себя прилично и понимать, что он обычный человек. Бледный также добавил, что в настоящее время не может быть и речи о новом этапе "звездной болезни", поскольку с возрастом стал относиться спокойнее ко всем подобным вещам.

Сериал выходил на экраны с 2007 года. Ситком стал одним из самых рейтинговых проектов телеканала СТС и четырежды получил награду ТЭФИ. С 2023 года транслируется сиквел под названием "Папины дочки. Новые", где Бледный исполняет одну из главных ролей.

Ранее актриса Елизавета Арзамасова, снявшаяся в роли Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки", рассказала о рождении дочки Лии от фигуриста Ильи Авербуха. Они также воспитывают сына, которому дали имя Лев.