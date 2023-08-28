Трейлер новых "Папиных дочек" появился в Сети

Видео: YouTube/СТС

Трейлер предстоящего телесериала "Папины дочки. Новые" появился на официальном YouTube-канале СТС.

По сюжету проклятие Васнецовых настигнет уже повзрослевших дочерей семейного психотерапевта. В канун годовщины свадьбы из дома сбегает Даша. Ее муж Веник находит прощальное письмо и обручальное кольцо. Теперь Вениамину предстоит позаботиться о четырех дочках самостоятельно.

В сериале снялись Филипп Бледный, Елизавета Арзамасова, Андрей Леонов, Мирослава Карпович, Нонна Гришаева, Александр Олешко и другие.

Премьера сериала намечена на осень 2023 года. Зрители смогут увидеть 20 серий длительностью по 24 минуты. Исполнитель роли Веника Филипп Бледный отмечал, что на него свалилась колоссальная радость стать киноотцом четырех самых потрясающих актрис.

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