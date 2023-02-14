Исполнительница роли Пуговки снимется в продолжении сериала "Папины дочки"

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Екатерина Старшова, которая исполнила роль младшей дочери – Пуговки – в "Папиных дочках", снимется в продолжении сериала. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу онлайн-кинотеатра START.

Актриса вернется в легендарный сериал спустя 10 лет.

"До последнего не была уверена, что смогу принять участие, потому что живу не в России и часто на гастролях с ледовым шоу. Но в итоге все получилось. В новом сезоне Пуговки будет немного, но думаю, что зрителям куда интереснее будет наблюдать за основными персонажами и переживать вместе с ними их историю. Пуговка скорее станет отсылкой к старым сезонам, поводом поностальгировать", – привели в пресс-службе слова Старшовой.

Ранее сообщалось, что культовый сериал "Папины дочки" вернется на экраны телеканала СТС. Режиссером проекта станет Александр Жигалин, который занимался съемками предыдущих сезонов.

В конце 2022 года СТС представил первый тизер ситкома. В центре сюжета ситкома будет Веник, которого сыграет Филипп Бледный. Героя в канун годовщины бросит с четырьмя детьми его жена Даша Васнецова. Также к съемкам вернутся такие актеры, как Андрей Леонов, Лиза Арзамасова, Мирослава Карпович, Нонна Гришаева, Александр Олешко и Татьяна Орлова.

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