Мария Кожевникова вступилась за Авербуха после его слов о "15-летних женщинах"

Илья Авербух оказался в центре скандала. В недавнем интервью Ксении Собчак фигурист заявил, что его нынешняя супруга Лиза Арзамасова в 15 лет была "уже женщина". В Сети настолько бурно отреагировали на слова спортсмена, что заступаться за него пришлось самой Собчак. Подробности – в материале Москвы 24.

"Это уже не ребенок"

12 мая Илья Авербух стал гостем YouTube-канала Ксении Собчак. На протяжении двух часов фигурист рассказывал о браке с актрисой Лизой Арзамасовой, воспитании детей, отношениях с бывшей женой Ириной Лобачевой и коллегами, а также телевизионных проектах. Авербух уточнил, что с нынешней супругой познакомился на съемках ледового шоу в 2010 году: тогда звезде "Папиных дочек" было 15 лет, а фигуристу – 37.

"Лиза пришла абсолютно юная, трепетная – она, в общем, и сохранила эту внутреннюю трепетность. <...> Очаровательная девочка, прекрасная, светлая, такая воздушная", – добавил спортсмен.

Во время разговора Собчак заметила, что, возможно, странно осознавать, что свою жену он помнит еще ребенком. Авербух с этим не согласился.



Илья Авербух фигурист, продюсер, хореограф 15 лет – это уже не ребенок, это уже женщина. У нее все было.

Реакция зрителей не заставила долго себя ждать: многие пользователи сразу же резко осудили высказывания спортсмена.

"15 лет – подросток несовершеннолетний", "это прям статьей пахнет! Не ожидала от него", "но выглядела она в 15 на 12", – негодуют комментаторы.

"Коллективный рефлекс брезгливости"

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Вскоре после выхода интервью Ксения Собчак решила поддержать гостя, но, как потом оказалось, лишь подлила масла в огонь.

"Друзья, а что за лицемерие и "кипеж вокруг ничего"? У нас что, все в стране в 18 половую жизнь начинают? Ну вот честно давайте друг другу скажем", – написала Ксения в своем блоге.

Журналистка Божена Рынска в соцсетях не согласилась с Собчак и встала на сторону разгневанных интернет-пользователей.





Божена Рынска журналист Это не "ничего", Ксения, а "у нее уже все было в 15" – это не фигура речи, а первый абзац обвинительного заключения. И это не "кипеж", а коллективный рефлекс брезгливости, когда кто-то нормализует сексуализацию подростков.

Вскоре возникший скандал резко прокомментировал и сам Илья.

"Это глупость какая-то все. Что за чушь? Вы разгоняете ерунду всякую. Не надо ни в чем разбираться, пожалуйста. Все", – заявил спортсмен журналистам.



Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В свою очередь, звезда "Универа" Мария Кожевникова призвала общественность просто порадоваться за крепкий и счастливый брак Авербуха и Арзамасовой. Актриса участвовала в 2010 году в том же ледовом проекте, что и супруга спортсмена, и заявила в соцсетях, что тогда никаких романтических отношений за кулисами шоу у Лизы не было, ведь все участники были "на виду друг у друга".





Мария Кожевникова актриса Она на все передачи и репетиции ходила со своей мамой! <...> Но к Лизе все относились, как к ребенку. Она и была тогда ребенком: очень добрая, открытая, талантливая и очень трудолюбивая!

При этом Мария уточнила, что не согласна с высказыванием Авербуха и не считает 15-летних девушек женщинами.

По информации СМИ, Авербух и Арзамасова подтвердили свои отношения в сентябре 2020 года, а уже через три месяца отправились в ЗАГС. Вскоре после свадьбы у супругов родился сын Лев, а в 2024-м актриса подарила мужу дочь Лию.

22-летняя разница в возрасте не стала препятствием для их отношений, однако уже тогда вызвала общественный резонанс. Арзамасову обвиняли в корысти: в Сети поговаривали, что она с Авербухом лишь из-за денег, такой точки зрения придерживалась и бывшая супруга фигуриста Ирина Лобачева. В свою очередь, интернет-пользователи считали, что роман между актрисой и спортсменом начался задолго до их свадьбы, хотя сами супруги утверждали, что "стали парой, когда Лиза была взрослой", но со временем страсти вокруг семьи утихли.