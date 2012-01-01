Бывшая жена вступилась за Александра Гордона, которого обвинили в изнасиловании

В СМИ распространяются откровения девушки, которая обвинила Александра Гордона в изнасиловании. Телеведущий ситуацию пока не комментировал, а вот его бывшая супруга, юрист Екатерина Гордон, молчать не стала. Подробнее в материале Москвы 24.

"За что ты мне, старику, досталась"

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

4 марта в Сети завирусился рассказ девушки по имени Анна: она утверждает, что ее изнасиловал телеведущий Александр Гордон. Предполагаемая пострадавшая рассказала телеграм-каналу Wonderzine, что события разворачивались в 2010 году, когда ей было 17 лет. Анна не скрывает, что была поклонницей Гордона и сама инициировала знакомство: на съемках попросила у телеведущего email.

Далее, по ее словам, завязалась переписка с элементами флирта и "двусмысленными намеками". Девушка призналась, что благодаря общению с телезвездой чувствовала себя "невероятной, особенной", ее не покидало "ощущение собственной уникальности".

Затем журналист и Анна договорились о встрече, а после Гордон пригласил девушку к себе.



Анна предполагаемая пострадавшая Я очень нервничала рядом с мужчиной, в которого, как мне тогда казалось, была влюблена.

Чтобы разрядить обстановку, Александр якобы предложил гостье алкоголь. По признанию Анны, до этого спиртное она не пробовала, но все же попросила налить ей коньяк. Кроме того, девушка вспомнила, что ведущий еще и пригласил присоединиться к ним актера, фанаткой которого тогда была Анна.

Из-за новых впечатлений и алкоголя она вскоре почувствовала себя плохо и по приглашению хозяина квартиры прилегла в одной из комнат. Там, по словам Анны, она и уснула, а проснулась уже от прикосновений и поцелуев телеведущего. Девушка призналась, что от испуга и опьянения не могла шевелиться и сопротивляться.

"Я пробовала упираться, но это не особо получалось, мне трудно объяснить, но я как будто замерла, тело не слушалось – думаю, от страха. У меня до этого не было никакого секса и даже поцелуев", – сообщила Анна.

Девушка добавила, что не может вспомнить, говорила ли "нет", когда телеведущий начал ее раздевать и пытаться вступить с ней в связь.

"За что ты мне, старику, досталась", – якобы повторял обидчик.

Затем, по словам Анны, Гордон уснул, а она дождалась рассвета и ушла.

Девушка заявила, что публично рассказала свою историю в надежде, что еще кто-то из жертв откликнется: она считает, что не единственная могла попасть в подобную ситуацию. Кроме того, Анна отметила, что ее первый травматичный сексуальный опыт с Гордоном оказал влияние на всю ее жизнь, ведь дальнейшие отношения она строила только с мужчинами, которые минимум на 30 лет старше. Девушка призналась, что до сих пор испытывает "большие проблемы с сексом", ведь произошедшее всегда казалось ей "чем-то неправильным".

"Дурак что ли?"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сам Александр ситуацию пока не комментировал, но одна из его бывших жен, юрист Екатерина Гордон, выступила в его защиту. Женщина была в браке с телеведущим с 2000 по 2006 годы и рассказала изданию StarHit, что экс-супруг никогда не был агрессивным и вряд ли мог кого-то принудить к близости.





Екатерина Гордон юрист, теле- и радиоведущая, общественный деятель Скорее, девушки пытались изнасиловать его, вешаясь ему на шею, особенно когда он был чуть пьян. Поэтому я скорее поверю в ту историю, что в далеком 2010-м кто-то изнасиловал Гордона, чем наоборот. Не верю и полагаю, что девушка врет.

В свою очередь, светская обозревательница Божена Рынска тоже прокомментировала ситуацию в своем телеграм-канале. Она подчеркнула, что пострадавшая сама стала инициатором знакомства и общения. А то, что Анна после кафе поехала к Гордону домой, по мнению журналистки, можно считать "автоматическим согласием на секс или хотя бы вероятность секса".

"Девушка поехала в гости к ухажеру. Где выпила и заснула. Ну воля ваша, мне трудно считать эти ласки непрошенными", – написала она.

К слову, после случившегося Анна, по ее словам, продолжила общение и встречи с телеведущим, в том числе интимные. При этом девушка отметила, что Александр плохо к ней относился.