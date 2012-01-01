Несколько девушек обвинили рэпера Oxxxymiron в педофилии

Общественники потребовали проверить рэпера Oxxxymiron (признан в РФ иноагентом) на растление подростков. Поводом для обращения стали появившиеся в Сети рассказы девушек о домогательствах со стороны исполнителя. Подробности секс-скандала – в материале Москвы 24.

"Должен гнить в тюрьме"

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов (Мирон Федоров признан в РФ иноагентом)

4 марта движение "Зов народа" призвало Следственный комитет возбудить уголовное дело против рэпера Oxxxymiron (настоящее имя – Мирон Федоров, признан в РФ иноагентом), если подтвердится, что музыкант занимался растлением несовершеннолетних.





Сергей Зайцев председатель движения "Зов народа" Оксимирон – этот выкормыш иноагентов, годами промывал мозги нашей молодежи, сеял смуту и подрывал традиционные ценности России. А теперь мы узнаем, что за красивыми словами скрывается похотливый извращенец и насильник. Если эти обвинения подтвердятся, то Федоров должен гнить в тюрьме.

Ранее в этот же день в Сети начали распространяться фрагменты подкаста "Дочь разбойника", в которых трое девушек рассказали о домогательствах и насилии со стороны рэпера. По их словам, события происходили в 2008–2013 годах, когда предполагаемые жертвы были школьницами. Мирон якобы переписывался с ними, звал на вечеринки и концерты, а потом склонял к сексу.

Одна из пострадавших, Виктория Кучак, сообщила, что на момент знакомства с Федоровым ей было 13 лет. Тогда они общались в соцсетях. А в 16-летнем возрасте девушка встретилась с музыкантом лично: тогда он якобы пригласил ее на свой концерт и изнасиловал в гримерке.

Другая пострадавшая, Виктория Михайлова, заявила, что начала общаться с Мироном в соцсетях, когда училась в девятом классе. Девушка предоставила скриншоты переписок с рэпером, в которых якобы Федоров просил ее прислать интимные фото. При этом мужчина отвечал, что у него возникло желание вступить с ней в связь.

"Чтобы папа Окси и дальше был доволен, жду в ближайшее время всех описанных и перечисленных тобою фоток", – написано в одном из сообщений.

Бывшая девушка рэпера Вера Маркович также заявила, что познакомилась с Мироном в 15-летнем возрасте, а через год у них была интимная связь. Причем, по ее словам, Федорову тогда было 23 года и он состоял в браке.

"Мне жаль, что я причинил ей столько боли"

Фото: AP Photo/Pavel Golovkin (Мирон Федоров признан в РФ иноагентом)

Ранее, в 2021 году, Вера Маркович уже публично обвиняла рэпера в психологическом насилии и изменах. Тогда девушка болезненно отреагировала на премьеру клипа Oxxxymiron "Кто убил Марка?", в котором артист рассказал историю об унижениях от коллег, психотерапии и проработке травм. В ответ на "исповедь" рэпера его экс-возлюбленная опубликовала большой разоблачающий пост в соцсетях об отношениях с ним, которые "подарили" ей "девять лет хронической депрессии с несколькими острыми эпизодами". Музыкант в своем блоге признал вину и прокомментировал ситуацию.

"Во многом ее слова были справедливы. У нас была сложная и травматичная для обоих история отношений, которую мы вчера наконец-то смогли проговорить. Мне жаль, что я причинил ей столько боли, и беру ответственность за свои поступки", – написал Федоров.

Однако позже бывшие возлюбленные конфликт уладили: девушка объяснила в соцсетях, что на момент связи с рэпером достигла возраста согласия и своим постом не хотела никого обвинять в насилии.

Сам Oxxxymiron пока не прокомментировал обвинения.