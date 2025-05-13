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Фигурист и хореограф Илья Авербух назвал глупостью реакцию на его слова о знакомстве с супругой – актрисой Лизой Арзамасовой, передает издание Super.

"Это глупость какая-то все. Что за чушь, вы разгоняете ерунду всякую. Не надо ни в чем разбираться, пожалуйста, все", – сказал Авербух на просьбу издания прокомментировать слова о знакомстве супругов.

В беседе с журналисткой Ксенией Собчак Авербух рассказал о своем знакомстве с Арзамасовой. По словам фигуриста, он впервые увидел 15-летнюю актрису на проекте "Лед и пламень". Самому спортсмену на тот момент было 37 лет.

"Я не смотрел сериал "Папины дочки", не знал о его большой популярности. Лиза пришла, абсолютно юная, трепетная. Она эту трепетность до сих пор в себе сохранила", – сказал Авербух.

При этом на вопрос Собчак о том, не странно ли помнить свою супругу еще ребенком, он ответил, что в 15 лет Арзамасова уже не была ребенком, "у нее все было". Однако он добавил, что тогда не шла речь о любви с первого взгляда.

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