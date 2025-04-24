Певица Дайнеко рассказала о сильном ожоге, который она получила перед свадьбой

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории Российской Федерации)/victoriadaineko

Российская певица Виктория Дайнеко получила сильный ожог перед свадьбой, сообщает "Радио 1" со ссылкой на блог исполнительницы.

Она рассказала подписчикам, что получила ожог на финальной примерке свадебного платья, когда решила самостоятельно сделать себе укладку волос.

"Больше 10 лет укладок на одну и ту же плойку, и я получила самый сильный ожог в своей жизни. Здравствуйте, волдырь! Фраза "до свадьбы заживет" не сработает", – поделилась певица, с иронией назвав себя "мисс Удачей".

Ранее американский актер Дэниэл Барнс попал в травматологию столичного медучреждения. До этого в Сети появилась информация, что Барнс сломал ногу на льду во дворе дома на Ленинском проспекте. Врачи оценили состояние актера как удовлетворительное.