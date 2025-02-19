РИА Новости: актер Дэниэл Барнс попал в травматологию московской больницы

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Американский актер Дэниэл Барнс попал в травматологию столичного медучреждения, пишет РИА Новости со ссылкой на больницу.

До этого в Сети появилась информация, что Барнс сломал ногу на льду во дворе дома на Ленинском проспекте.

"Он находится в травме номер 2. Состояние его удовлетворительное", – уточнили специалисты.

Ранее британский актер Уорвик Дэвис, известный по фильмам "Гарри Поттер", заявил, что больница в Лондоне виновна в смерти его супруги Саманты, а после подал на медицинское учреждение в суд. Жена актера ранее перенесла хирургическое вмешательство на позвоночнике. 24 марта 2024 года она скончалась в возрасте 53 лет.