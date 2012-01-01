Беременная визажист Галустяна попала в больницу на фоне скандала с разводом комика

Михаил Галустян оказался в центре скандала: он объявил о разводе с супругой после многолетнего брака, а вскоре его визажист рассекретила беременность. Девушку сразу заподозрили в любовной связи с комиком. На протяжении нескольких дней она опровергала слухи в соцсетях и в итоге попала в больницу. Подробности – в материале Москвы 24.

"Объясните мне, что происходит?"

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

30 апреля Михаил Галустян сообщил в своих соцсетях о разводе с супругой Викторией Штефанец. Пара была в браке с 2007 года и воспитывает двух дочерей – 14-летнюю Эстеллу и 13-летнюю Элину.

Михаил отметил в посте, что расставание произошло еще в прошлом году, но только сейчас экс-супруги решили поведать об этом общественности. Юморист добавил, что они разошлись "без обид и претензий, с чувством благодарности за все" и сохранили хорошие отношения.



Михаил Галустян телеведущий, шоумен, юморист, кинопродюсер, сценарист Развод – это не конец, а новый этап жизни. Важно помнить, что любой конец – это начало чего-то нового. <...> Прощание не всегда о горечи, оно также о новых возможностях и личном росте. Жизнь полна перемен, и каждая из них – шанс на что-то новое.

Вскоре после этого визажист Галустяна Милена опубликовала в своих соцсетях снимки с фотосессии, на которых виден ее заметно округлившийся живот. По данным СМИ, она сотрудничает с Михаилом с 2023 года, в данный момент не замужем, а ребенок для нее станет вторым. Учитывая семейное положение девушки, отсутствие в аккаунте снимков с возлюбленным (при этом она иногда публикует фото с Галустяном), а также информации об отце ребенка, в Сети сразу же предположили, что Милена беременна от шоумена.

Михаил пока никак не отреагировал на слухи, а вот визажист вышла на связь в своих соцсетях и ответила на провокационные вопросы подписчиков.

"Галустян отец?" – спросил один из интернет-пользователей. В ответ Милена лишь поставила несколько эмодзи в виде жеста, известного как "фейспалм".

На вопрос, кто является отцом ребенка и почему девушка так тщательно скрывает личную жизнь, визажист тоже ответила уклончиво. Она написала, что не понимает, почему должна афишировать личное, а также добавила, что "ребенок будет смесь кровей".



Милена визажист Объясните мне, что происходит? Почему изо всех щелей начали орать, что я беременна от Галустяна?

Позже в беседе с изданием StarHit девушка заявила, что "не имеет никакого отношения к данной истории".

А 4 мая Милена опубликовала в своем блоге фото, на котором лежит под капельницей. В СМИ решили, что она близко к сердцу восприняла слухи в интернете и попала в больницу из-за стресса на фоне скандала. При этом визажист уточнила, что с ребенком "уже все в порядке".

"Нашел свою Таню Брухунову?"

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

На сообщение Михаила о разрыве с супругой отреагировали многие медийные персоны. Певица Наталья Штурм отметила в своем блоге, что ранее телеведущий не был замечен в скандалах, поэтому оставался для нее "островком стабильности и порядочности в этом мире".

"Сплетники! Ну сейчас ваш выход точно! Без вас не обойтись никак! Неужели горячий армянский мужчина нашел свою Таню Брухунову?" – иронично написала Штурм.

Блогер Мария Погребняк с грустью высказалась о распаде семьи в своих соцсетях, отметив, что тоже считала союз Виктории и Михаила крепким. Она выразила надежду, что расставание супругов не превратится в войну, "сжигание мостов" и дележку детей.

В свою очередь, продюсер Сергей Дворцов в беседе с Life.ru предположил, что причиной разрыва Галустяна с женой могли стать измены комика. Он заявил, что Михаил, как видный мужчина, всегда привлекал внимание противоположного пола, а супруга якобы попросту устала терпеть похождения любвеобильного мужа.

В целом, в прошлом году Галустян неоднократно удивлял подписчиков. За весну и лето комик заметно похудел, а также активно занялся спортом. В сентябре юморист признался в своем блоге, что много времени проводит в одиночестве и занимается самокопанием.

"Пытаюсь достучаться до себя, понять, чего же хочет от меня мое я. К сожалению, спускаясь по лестнице вниз, в глубины своей души, приходится очень долго идти в темноте и страхе. <...> Пора наводить порядок в душе, и все будет хорошо", – философствовал шоумен.

В октябре 2024 года в одном из интервью Михаил с грустью говорил о семейной жизни: его удручало, что дети подросли, все больше времени проводят со сверстниками и меньше общаются с ним. Тогда он отметил, что хоть "семья, конечно, крепость, но сейчас это не спасение", и что в такие моменты важно научиться получать удовольствие от нахождения с самим собой.