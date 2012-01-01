Бывшего мужа Алсу после смены имиджа сравнили со Стасом Михайловым

Бывший муж Алсу, предприниматель Ян Абрамов, удивил общественность недавним выходом в свет. Бизнесмена не сразу узнали: мужчина решился на радикальную смену имиджа. Всем ли пришелся по душе новый образ Абрамова, расскажет Москва 24.
"У Михайлова появился конкурент"
Предприниматель Ян Абрамов 27 апреля впервые вышел в свет после развода с певицей Алсу: он посетил презентацию клипа Филиппа Киркорова на песню "Везувий". 47-летний бизнесмен предстал в новом образе: похудевшим, загорелым, с обновленной стрижкой и аккуратной бородкой. Также Ян сменил привычные классические костюмы на стиль кэжуал: на мероприятии он был в ярко-фиолетовом бомбере и солнцезащитных очках.
Пользователи Сети не сразу узнали Абрамова, ведь образ получился для него необычным и даже экстравагантным, и сравнили бизнесмена со многими медийными персонами.
"Боже, какой мужчина", "ищет новую жену", "хорошеет на глазах", "а выглядит, как Стас Михайлов", "развод ему к лицу", "по-моему, у Михайлова появился конкурент", "копирует то ли Стаса Михайлова, то ли Тимура Родригеза", "цыганский барон", "мужчина тоже имеет право бахнуть карешку после развода", "вот как выглядит кризис среднего возраста у мужчин", – написали комментаторы.
По некоторым данным, мероприятие должна была посетить и Алсу, но в последний момент певица изменила график, сославшись на занятость. К слову, после развода первой на изменения во внешности решилась именно она. В ноябре прошлого года в своих соцсетях певица опубликовала кадры, где мастер наносит ей татуировку. Некоторые фанаты посчитали, что таким образом она справляется со стрессом после расставания с Яном, однако Алсу опровергла домыслы подписчиков.
"Тема закрыта"
Певица и бизнесмен были женаты с 2006 года и воспитывали троих детей. В мае 2024-го Алсу подала на развод с Абрамовым, а уже в августе разрыв оформили официально. При этом у супругов были разногласия относительно раздела имущества, которое, по данным СМИ, оценивалось примерно в 10 миллиардов рублей.
25 апреля 2025-го СМИ сообщили, что экс-возлюбленные заключили мировое соглашение. Адвокат Абрамова Александр Добровинский заявил в своих соцсетях, что Алсу отказалась от имущественных требований к бывшему мужу. При этом защитник певицы Андрей Крючков рассказал журналистам, что был "произведен реальный раздел имущества" и Алсу осталась довольна результатом.
Позднее певица опубликовала в своем блоге пост, в котором трогательно высказалась о бывшем муже.
"Я благодарна Яну за наших детей, за наши совместные годы. Он очень хороший и заботливый отец для наших детей, который безгранично их любит и всегда и во всем рядом", – заключила певица, добавив, что на этом тема с разводом закрыта.
Кроме того, в последнее время Алсу активно анонсирует в своих соцсетях новый трек с красноречивым названием "Эта тема – табу". Некоторые фанаты считают, что таким образом Алсу намекает на желание наконец-то оставить развод в прошлом и сконцентрироваться на творчестве.