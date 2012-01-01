Бывшего мужа Алсу после смены имиджа сравнили со Стасом Михайловым

Бывший муж Алсу, предприниматель Ян Абрамов, удивил общественность недавним выходом в свет. Бизнесмена не сразу узнали: мужчина решился на радикальную смену имиджа. Всем ли пришелся по душе новый образ Абрамова, расскажет Москва 24.

"У Михайлова появился конкурент"

Ян Абрамов и его дочь, Сафина Абрамова. Фото: телеграм-канал "Ваш Александр Добровинский"

Предприниматель Ян Абрамов 27 апреля впервые вышел в свет после развода с певицей Алсу: он посетил презентацию клипа Филиппа Киркорова на песню "Везувий". 47-летний бизнесмен предстал в новом образе: похудевшим, загорелым, с обновленной стрижкой и аккуратной бородкой. Также Ян сменил привычные классические костюмы на стиль кэжуал: на мероприятии он был в ярко-фиолетовом бомбере и солнцезащитных очках.

Пользователи Сети не сразу узнали Абрамова, ведь образ получился для него необычным и даже экстравагантным, и сравнили бизнесмена со многими медийными персонами.

"Боже, какой мужчина", "ищет новую жену", "хорошеет на глазах", "а выглядит, как Стас Михайлов", "развод ему к лицу", "по-моему, у Михайлова появился конкурент", "копирует то ли Стаса Михайлова, то ли Тимура Родригеза", "цыганский барон", "мужчина тоже имеет право бахнуть карешку после развода", "вот как выглядит кризис среднего возраста у мужчин", – написали комментаторы.

По некоторым данным, мероприятие должна была посетить и Алсу, но в последний момент певица изменила график, сославшись на занятость. К слову, после развода первой на изменения во внешности решилась именно она. В ноябре прошлого года в своих соцсетях певица опубликовала кадры, где мастер наносит ей татуировку. Некоторые фанаты посчитали, что таким образом она справляется со стрессом после расставания с Яном, однако Алсу опровергла домыслы подписчиков.

"Тема закрыта"

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Певица и бизнесмен были женаты с 2006 года и воспитывали троих детей. В мае 2024-го Алсу подала на развод с Абрамовым, а уже в августе разрыв оформили официально. При этом у супругов были разногласия относительно раздела имущества, которое, по данным СМИ, оценивалось примерно в 10 миллиардов рублей.

25 апреля 2025-го СМИ сообщили, что экс-возлюбленные заключили мировое соглашение. Адвокат Абрамова Александр Добровинский заявил в своих соцсетях, что Алсу отказалась от имущественных требований к бывшему мужу. При этом защитник певицы Андрей Крючков рассказал журналистам, что был "произведен реальный раздел имущества" и Алсу осталась довольна результатом.

Позднее певица опубликовала в своем блоге пост, в котором трогательно высказалась о бывшем муже.





Алсу певица, заслуженная артистка РФ Я счастлива, что между нами сегодня нет никаких разногласий, никаких недоговоренностей, никаких недовольств. Мы прожили вместе 18 лет, наполненных большим количеством счастливых моментов. Нас навсегда связывают наши замечательные дети. Совместно нас объединяет именно их будущее.

"Я благодарна Яну за наших детей, за наши совместные годы. Он очень хороший и заботливый отец для наших детей, который безгранично их любит и всегда и во всем рядом", – заключила певица, добавив, что на этом тема с разводом закрыта.

Кроме того, в последнее время Алсу активно анонсирует в своих соцсетях новый трек с красноречивым названием "Эта тема – табу". Некоторые фанаты считают, что таким образом Алсу намекает на желание наконец-то оставить развод в прошлом и сконцентрироваться на творчестве.