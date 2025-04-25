25 апреля, 18:01Шоу-бизнес
Адвокат бывшего мужа Алсу утверждает, что она отказалась от имущественных требований
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Певица Алсу отказалась от всех имущественных требований к бывшему мужу, бизнесмену Яну Абрамову. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Александра Добровинского.
Адвокат бизнесмена отметил, что после отказа от иска исполнительница больше не сможет выступить с таким же требованием в суде. Певица Алсу также отказалась от претензий к его родственникам.
Процесс о разделе совместно нажитого имущества проходил в Савеловском суде столицы. Уточняется, что представители Алсу итоги заседания не комментировали.
Пара поженилась в 2006 году. У Алсу и Яна Абрамовых трое детей. Их брак был расторгнут в августе 2024 года.
Также исполнительница сообщала, что решила не менять фамилию бывшего мужа на девичью, чтобы была одинаковая с детьми.