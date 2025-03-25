Суд Москвы разрешил экс-супругу Алсу Яну Абрамову покидать Россию

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Суд в Москве отклонил административный иск певицы Алсу на отказ временного ограничения права выезда из России ее бывшему мужу, бизнесмену Яну Абрамову. Об этом сообщили в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы.

"Решением Чертановского районного суда города Москвы в удовлетворении административного искового заявления Абрамовой Алсу Ралифовны к ГМУ ФССП по Московской области о признании незаконными действий по вынесению постановления об отказе в удовлетворении жалобы на постановление и обязательстве вынести постановление о временном ограничении должника, бывшего супруга заявителя – Абрамова Я. Р., права выезда из Российской Федерации по исполнительному производству – отказано", – заявила судебная инстанция.

Алсу и Абрамов развелись в конце августа 2024 года. Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Как заявил адвокат Абрамова Александр Добровинский, дети остались с матерью.

После развода исполнительница рассказала, что решила не менять фамилию экс-супруга на девичью. По ее словам, она это сделала, чтобы носить со своими детьми одну фамилию.