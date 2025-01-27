Алсу сообщила о пополнении в семье, опубликовав фото с младенцем

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/alsou_a

Певица Алсу рассказала поклонникам о пополнении в семье. Она опубликовала на своей странице в соцсети Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ) пост о том, что вновь стала тетей, прикрепив к нему фото с ребенком и своей матерью.

"Время с семьей. Моя девятая племяшка. Пусть все детки мира будут здоровыми", – подписала кадр артистка.

В декабре 2024 года у младшего брата певицы Ренарда Сафина родилась дочь. Его жена писала в своем блоге, что для девочки выбрали имя Эвин. Она стала вторым ребенком пары, в их семье также растет девятилетняя Селин.

Алсу родилась в многодетной семье бизнесмена и архитектора в татарском городе Бугульма. У артистки есть три брата. Певица много раз признавалась, что близка с родными и старается видеть их как можно чаще.

Артистка также рассказывала, что и сама с детства мечтала создать большую и крепкую семью. В 2006 году она вышла замуж за бизнесмена Яна Абрамова. У них родились две дочери и сын. Однако 24 мая 2024 года в столичный мировой судебный участок поступил иск о расторжении брака Алсу с Абрамовым. Супругам предоставили два месяца для примирения.

Затем певица подала в суд иск о разделе совместно нажитого имущества, однако решить вопрос не получилось из-за новых условий.

В конце августа Алсу и Абрамов развелись. Судебное заседание проходило в закрытом режиме. По словам адвоката Абрамова Александра Добровинского, дети остались с матерью.

