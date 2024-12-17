17 декабря, 18:42Шоу-бизнес
Алсу сообщила о проблемах со здоровьем и переносе концерта в Москве
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/alsou_a
Певица Алсу перенесла концерт, запланированный на 17 декабря в Москве, из-за проблем со здоровьем, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на социальные сети исполнительницы.
Певица выложила в соцсети фотографию из больницы. Она пожаловалась, что не может говорить, а также принесла извинения перед поклонниками за несостоявшееся шоу и выразила надежду на понимание.
"Я очень ждала встречи с вами, но, к сожалению, иногда жизнь вносит свои коррективы", – написала Алсу.
Ожидается, что теперь концерт состоится 18 февраля.
В мае певица решила развестись с бизнесменом Яном Абрамовым. Иск о расторжении брака поступил в столичный мировой судебный участок. Супругам предоставили два месяца для примирения.
Затем певица подала в суд иск о разделе совместно нажитого имущества, однако решить вопрос не получилось из-за новых условий.
В конце августа Алсу и Абрамов развелись. Судебное заседание проходило в закрытом режиме. По словам адвоката бизнесмена Александра Добровинского, дети остались с матерью.
Также певица заявила, что не планирует менять фамилию супруга на свою девичью, несмотря на развод. Исполнительница объяснила, что хочет сохранить одну фамилию со своими детьми.
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