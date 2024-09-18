СМИ сообщили, что Алсу будет делить совместно нажитое имущество с Абрамовым в Англии

Алсу будет бороться за совместно нажитое имущество в браке с бывшим мужем Яном Абрамовым в Великобритании. По данным телеграм-каналов, которые ссылаются на адвоката экс-супруга Александра Добровинского, у певицы есть двойное гражданство.

По его словам, оценив свои шансы в России, певица решила подать иск в суд Лондона. Речь идет о недвижимости на 10 миллиардов рублей, в том числе о квартире в столице Великобритании, домах на Кипре, в США, Франции и Монако.

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