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18 сентября, 13:30

Шоу-бизнес

СМИ сообщили, что Алсу будет делить совместно нажитое имущество с Абрамовым в Англии

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Алсу будет бороться за совместно нажитое имущество в браке с бывшим мужем Яном Абрамовым в Великобритании. По данным телеграм-каналов, которые ссылаются на адвоката экс-супруга Александра Добровинского, у певицы есть двойное гражданство.

По его словам, оценив свои шансы в России, певица решила подать иск в суд Лондона. Речь идет о недвижимости на 10 миллиардов рублей, в том числе о квартире в столице Великобритании, домах на Кипре, в США, Франции и Монако.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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