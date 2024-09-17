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17 сентября, 10:15

Происшествия

Бывший адвокат Эльман Пашаев задержан за обман мужа Елены Блиновской

Бывший адвокат Эльман Пашаев задержан за обман мужа Елены Блиновской

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В Москве задержан бывший адвокат Эльман Пашаев. В его отношении возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в Следственном комитете.

По данным ведомства, в феврале этого года бывший адвокат встретился с Алексеем Блиновским и убедил его, что за крупную сумму сможет освободить супругов от уголовной ответственности по возбужденному в отношении их уголовному делу. Поверив обещаниям, Блиновский передал Пашаеву "денежные средства в особо крупном размере".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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