Бывший адвокат Эльман Пашаев задержан за обман мужа Елены Блиновской

В Москве задержан бывший адвокат Эльман Пашаев. В его отношении возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в Следственном комитете.

По данным ведомства, в феврале этого года бывший адвокат встретился с Алексеем Блиновским и убедил его, что за крупную сумму сможет освободить супругов от уголовной ответственности по возбужденному в отношении их уголовному делу. Поверив обещаниям, Блиновский передал Пашаеву "денежные средства в особо крупном размере".

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