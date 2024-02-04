Спасенный из утонувшей машины в Дагестане скончался в больнице

Один из несовершеннолетних пассажиров утонувшей в Дагестане машине скончался в больнице. За жизнь еще одного ребенка борются врачи.

Всего в салоне было трое детей, а за рулем находился их тренер. Водитель не смог справиться с управлением и упал в канал, наполненный водой.

Мужчина сумел выбраться сам и спасти одного из мальчиков. Еще двоих помогли достать очевидцы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.