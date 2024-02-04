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Новости

04 февраля, 22:30

Происшествия

Спасенный из утонувшей машины в Дагестане скончался в больнице

Спасенный из утонувшей машины в Дагестане скончался в больнице

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Один из несовершеннолетних пассажиров утонувшей в Дагестане машине скончался в больнице. За жизнь еще одного ребенка борются врачи.

Всего в салоне было трое детей, а за рулем находился их тренер. Водитель не смог справиться с управлением и упал в канал, наполненный водой.

Мужчина сумел выбраться сам и спасти одного из мальчиков. Еще двоих помогли достать очевидцы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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происшествиярегионывидеоЮлия Неклесова
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